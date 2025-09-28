Julio Gutiérrez

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 19

Diariamente, más de 80 por ciento de la población en Latinoamérica utiliza la inteligencia artificial (IA) en su vida cotidiana: para trabajar, hacer tareas, consultar información, realizar investigaciones e incluso buscar cosas básicas, como la manera de preparar un desayuno.

Pero hay un problema, ni la mitad de los usuarios de esta nueva tecnología verifica la información que les es proporcionada por plataformas como ChatGPT, Deepseek, Perplexity o Gemini de Google, de acuerdo con una nueva información divulgada por Eset, plataforma especializada en seguridad informática.

Casos virales como el de Mery Caldass y su pareja, dos conocidos en redes sociales que realizan videos de vida y viajes lo confirman. Recientemente, perdieron un vuelo a Puerto Rico tras confiar en una respuesta equivocada de ChatGPT sobre los requisitos migratorios para ir a la isla.

“La inteligencia artificial es parte cada vez más preponderante de nuestro día a día, ya sea como fuente de consulta o como herramienta para optimizar cuestiones laborales y de estudio. Lo cierto es que un uso incorrecto o descuidado de la plataforma puede exponer a riesgos innecesarios y peligrosos”, señala Eset.

La encuesta de la plataforma fue realizada en México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Paraguay.

“Uno de los datos destacados de la encuesta es que 80 por ciento de los internautas indicaron usar la inteligencia artificial. De ese total, 45 por ciento lo hacen frecuentemente, y 35 por ciento de forma ocasional.”

Sin embargo, expuso, 55 por ciento –el equivalente a 6 de cada 10– afirmaron que no verifican siempre la información obtenida, 14 por ciento precisaron que no lo hace nunca, y otro 3 por ciento lo hacen solamente a veces. Lo anterior, dijo la plataforma, puede ser muy riesgoso.

“Si bien es cierto que los modelos de IA pueden entregar información certera, no están exentos de generar respuestas incorrectas o sesgadas. Por eso, para garantizar la seguridad, más en temas sensibles, como los vinculados a lo legal, las finanzas o la salud, siempre es aconsejable contrastar la información obtenida con fuentes oficiales”, dijo Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del laboratorio de investigación de ESET para Latinoamérica.

La plataforma advirtió que los modelos de IA “pueden ser vulnerables a ataques en los que un usuario malintencionado introduce comandos engañosos mediante técnicas en las que manipula las respuestas”, y de esta forma, un ciberdelincuente podría inducir a esa tecnología para responder “brindando instrucciones erróneas o proporcionar información falsa”.