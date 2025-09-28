Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 19
Madrid. Ayer se celebró el Día Mundial del Turismo en medio de un crecimiento de 5 por ciento en los viajes de turistas internacionales durante el primer semestre del año, pese a los factores económicos y geopolíticos a nivel global que siguen planteando riesgos importantes en la industria.
Casi 690 millones de personas viajaron entre enero y junio de 2025, alrededor de 33 millones más que en el mismo periodo de 2024, aunque los resultados fueron mixtos entre regiones.
Durante estos primeros meses, el mayor incremento de llegadas se dio en África (12 por ciento), seguido de Asia y el Pacífico (11 por ciento), Europa y América Latina crecieron 4 y 3 por ciento, respectivamente. La parte negativa se la llevó Medio Oriente, con un descenso de 4 por ciento.
Sobre los retos que enfrenta el turismo, la encuesta de septiembre del Panel de Expertos en Turismo y el Índice de Confianza Turística de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala como principales retos los altos costos del transporte y alojamiento.
En un contexto de alta inflación, los turistas buscan una mejor relación calidad-precio o viajes más cortos o dentro del mismo país, como respuesta al aumento de precios.
La encuesta mostró que la incertidumbre derivada de las tensiones económicas y geopolíticas afecta la confianza en los viajeros.
La menor confianza del consumidor se clasificó como el tercer factor principal que afecta al turismo, en tanto que los riesgos geopolíticos ocuparon el cuarto lugar.
El aumento de los aranceles comerciales (quinto) y los requisitos de viaje (sexto).
El secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, señaló en una nota de prensa que el turismo internacional sigue mostrando “un fuerte impulso y resiliencia”, lo que a su vez es muestra de la “enorme responsabilidad de garantizar que este crecimiento sea sostenible e inclusivo” y de colaborar “con todas las partes interesadas”.
Este año, el Día Mundial del Turismo se celebra bajo el lema Turismo y transformación sostenible, un llamamiento “urgente” de ONU Turismo para que el sector se convierta en una plataforma que “favorezca una transformación sistémica y sostenible, guiada por una gobernanza eficaz, planificación estratégica, seguimiento riguroso y prioridades colectivas evidentes”. La gestión responsable de los recursos naturales es otro elemento relevante señalado por ONU Turismo.