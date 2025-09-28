▲ Un cartel muestra a un grupo de turistas en una zona del desierto de Kubuqi, cerca de Ordos, en la región de Mongolia Interior. Los paseos en camello y el surf en las dunas se han convertido en una nueva fuente de ingresos para los lugareños. Foto Afp

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025

Madrid. Ayer se celebró el Día Mundial del Turismo en medio de un crecimiento de 5 por ciento en los viajes de turistas internacionales durante el primer semestre del año, pese a los factores económicos y geopolíticos a nivel global que siguen planteando riesgos importantes en la industria.

Casi 690 millones de personas viajaron entre enero y junio de 2025, alrededor de 33 millones más que en el mismo periodo de 2024, aunque los resultados fueron mixtos entre regiones.

Durante estos primeros meses, el mayor incremento de llegadas se dio en África (12 por ciento), seguido de Asia y el Pacífico (11 por ciento), Europa y América Latina crecieron 4 y 3 por ciento, respectivamente. La parte negativa se la llevó Medio Oriente, con un descenso de 4 por ciento.

Sobre los retos que enfrenta el turismo, la encuesta de septiembre del Panel de Expertos en Turismo y el Índice de Confianza Turística de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala como principales retos los altos costos del transporte y alojamiento.

En un contexto de alta inflación, los turistas buscan una mejor relación calidad-precio o viajes más cortos o dentro del mismo país, como respuesta al aumento de precios.