o tenemos escapatoria! Nos urge ingresar a una fase superior de nuestra vida económica y social. De enfrentar en el ámbito energético –en muchos más, sin duda– los principales retos de eficiencia, limpieza, descarbonización, sustentabilidad y justicia energética, entre otros.

A corto, mediano y largo plazos nuevas tendencias graduales, pero firmes y de larga duración. Sí, porque anhelamos impulsar al menos soberanía energética, desarrollo económico, transición energética, sustentabilidad, descarbonización, rentabilidad y eficiencia en las empresas estatales y, de nuevo, justicia energética.

En todos esos órdenes hay una exigencia que aparece como condición necesaria, nunca insuficiente, pero sí obligada para hacer que lo energético ingrese en un círculo virtuoso que nos permita apoyar el abatimiento drástico de la desigualdad y la elevación sustancial del bienestar.

¡Menos energía necesaria y más energía limpia! ¡Energías limpias con acuerdos limpios con pobladores! ¡Impulso a los trabajadores responsables!, para eso se funda la Polis, la comunidad suprema, para buscar el bien supremo de sus ciudadanos, siempre con base en la mejor de las constituciones.

¡Así de simple se ofrece la desiderata aristotélica, no de otra manera!, pues bien, dicen los científicos que lo que no se mide no se conoce y, menos aún se logra. ¿Qué debemos medir, para ver si logramos una menor desigualdad y un mayor bienestar? Lo primero, nuestra capacidad de producir bienes y servicios, siempre mejores y más asequibles merced –añadiría nuestro admirado Aristóteles– a una buena crematística.

En nuestro caso, eso exige hacerlo cada vez con menos energía por unidad de producto, lo más limpia, por lo demás. Hoy ocupamos 8.1 exajulios de energía primaria y 5.4 exajulios de energía final. Equivalen, respectivamente, a 3.9 y 2.6 millones de barriles de petróleo al día de energía primaria y secundaria, listas para su transformación y para proveer los usos finales: Iluminación, aparatos electrodomésticos y de oficina, cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, climatización, refrigeración y conservación de alimentos, calor de proceso, fuerza motriz en industrias, transporte de personas y bienes, bombeo de aguas potables y negras, secado de granos, calentamiento de invernaderos y molinos diversos, entre otros.