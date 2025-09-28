Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 17

Seúl. El gobierno de Corea del Sur no puede pagar 350 mil millones de dólares por adelantado en inversiones en Estados Unidos, como sugirió el presidente Donald Trump, en el marco de un acuerdo para reducir los aranceles, y está buscando una solución alternativa, dijo el sábado el asesor presidencial de Seúl.

Desde que los líderes de los aliados llegaron a un acuerdo en julio para reducir los aranceles estadunidenses de 25 por ciento anunciado inicialmente por Trump a 15 por ciento acordado, Corea del Sur ha dicho que los 350 mil millones de dólares en inversiones se harían en forma de préstamos y garantías de préstamos, así como en acciones.

Sin embargo, Trump dijo esta semana que Corea del Sur aportará la inversión “por adelantado”, pese a que Seúl sostiene que ese tipo de desembolso podría sumir a la cuarta economía de Asia en una crisis financiera.

“La posición de la que estamos hablando no es una táctica de negociación, sino que objetiva y realísticamente no es un nivel que seamos capaces de manejar”, dijo el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, en el canal de televisión A News. “No podemos pagar 350 mil millones de dólares en efectivo”, afirmó.

Corea del Sur, que prometió 350 mil millones de dólares para proyectos estadunidenses en julio, ha rechazado las exigencias de Washington de controlar los fondos. Funcionarios surcoreanos afirmaron que las conversaciones para formalizar su acuerdo comercial están en punto muerto.