Domingo 28 de septiembre de 2025

Cleveland. C.J. Kayfus fue golpeado por un lanzamiento de Robert García con las bases llenas y dos outs en la novena entrada para que Petey Halpin anotara y diera el boleto a los playoffs a los Guardianes de Cleveland, quienes superaron 3-2 a los Rangers de Texas.

Cleveland (87-74) tiene garantizado al menos un comodín de la Liga Americana y sigue empatado con Detroit en la cima de la División Central de la Liga Americana al entrar en el último día de la temporada regular.

Los Guardianes poseen la ventaja en el criterio de desempate –los duelos directos–, por lo que una victoria hoy sobre Texas o una derrota de los Tigres en Boston le daría a Cleveland su segundo título divisional consecutivo tras una remontada asombrosa en esta campaña.

A su vez, Houston fue eliminado de la contienda de postemporada con la victoria de los Guardianes. Los Astros se perderán los playoffs por primera vez desde 2016.

Rojos o Mets, por el último comodín en la Nacional

Sal Stewart conectó un jonrón e impulsó una carrera con un sencillo, el dominicano Miguel Andújar se fue de 5-3 y los Rojos de Cincinnati dieron un paso más hacia su primera clasificación a la postemporada desde 2020 al vencer 7-4 a los Cerveceros de Milwaukee.