Afp

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a11

Farmingdale. El equipo de Europa tomó ayer una ventaja prácticamente decisiva de 11.5 sobre 4.5 de Estados Unidos en la segunda jornada de la Copa Ryder de golf en medio de una atmósfera altamente intensa en Nueva York, donde ya no estu-vo el presidente Donald Trump y, ahora, el cuadro europeo se encuentra a 2.5 puntos de refrendar su título.

Estos siete puntos son la mayor distancia con la que un combinado había llegado a la jornada final. La anterior marca fueron los seis puntos que tuvieron los europeos en 2004 y los estadunidenses en 2021.

Al conjunto visitante, que había comenzado el día con tres puntos de ventaja, le bastará con dos victorias y un empate en los 12 partidos individuales de este domingo en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale.

El norirlandés Rory McIlroy, imbatido en el torneo, sostuvo varios encontronazos con espectadores que trataban de desconcentrarlo y terminó pidiéndoles a gritos que guardaran silencio.

“No me corresponde señalarlo”, respondió el número dos mundial a la pregunta sobre el comportamiento del público. “La gente puede juzgar por sí misma si fue demasiado lejos o no. Estoy orgulloso de que lo superamos”, agregó el vigente campeón del Masters de Augusta.

Los golfistas europeos, inmunes a los intentos de desestabilización, arrollaron por 3-1 tanto en la sesión matinal en formato de foursomes (rondas de tiros alternados) como en el four-ball (mejor bola) de la tarde.