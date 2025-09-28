Ap

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a11

Toronto. El mexicano Alejandro Kirk conectó un jonrón para contribuir en la victoria de los Azulejos de Toronto que se mantienen en la cima del Este de la Liga Americana. Derrotaron 5-1 a los Rays de Tampa Bay.

Un triunfo en el que también lució el lanzador Trey Yesavage al recetar cinco ponches durante el mismo número de entradas en blanco, para que su equipo ostente el mejor récord en la Americana, superando el resultado de los Yanquis de Nueva York que enfrentan a los Orioles este domingo en el cierre de la temporada regular.

Los Azulejos llegaron al sábado empatados con los Yanquis en el Este, pero Toronto tiene a su favor el criterio de desempate después de ganar ocho de 13 encuentros a Nueva York.

La victoria de Nueva York por 6-1 sobre Baltimore en la jornada significó que los Azulejos no podían asegurar el cetro divisional con una victoria. Los Yanquis han ganado siete seguidos y 10 de 11.

En ese partido ante Toronto, otro mexicano, Jonathan Aranda de los derrotados Tampa Bay, también pegó un cuadrangular para sumar 14 en la temporada.