▲ Raúl Asencio, del Real Madrid, disputa con Carlos Marín y Guiliano Simeone (20), del Atlético, el esférico en lo alto durante el clásico madridista que de inicio resultó muy disputado y terminó con una humillación para los merengues en el estadio Metropolitano. Foto Ap

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a11

Barcelona. La más reciente vez que Julián Álvarez enfrentó al Real Madrid, un polémico disparo anulado en la tanda de penales llevó a otra dolorosa derrota para su equipo, el Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones.

Pero como suelen decir hasta el cansancio, en el deporte hay revanchas; ayer Álvarez se redimió al anotar dos goles para impulsar una memorable victoria 5-2 sobre el acérrimo rival del Atlético en un clásico madridista. Fue la primera vez en 75 años que el Atlético anotó cinco goles a su contendiente de ciudad.

La Araña eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó mientras el Madrid construía una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su prime-ra derrota de la temporada después de que el Madrid ganó sus seis partidos de La Liga y su debut en la Champions. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el París Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria sobre la Real Sociedad hoy. El Atlético subió al cuarto lugar.

La vez anterior que el Atlético enfrentó al Madrid en marzo, Álvarez resbaló e incurrió en un doble toque en un penal durante la tanda. Su gol fue anulado, y el Madrid avanzó a cuartos de final de la Liga de Campeones.