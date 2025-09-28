Marca doblete en paliza de 5-2
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a11
Barcelona. La más reciente vez que Julián Álvarez enfrentó al Real Madrid, un polémico disparo anulado en la tanda de penales llevó a otra dolorosa derrota para su equipo, el Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones.
Pero como suelen decir hasta el cansancio, en el deporte hay revanchas; ayer Álvarez se redimió al anotar dos goles para impulsar una memorable victoria 5-2 sobre el acérrimo rival del Atlético en un clásico madridista. Fue la primera vez en 75 años que el Atlético anotó cinco goles a su contendiente de ciudad.
La Araña eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó mientras el Madrid construía una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre.
El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su prime-ra derrota de la temporada después de que el Madrid ganó sus seis partidos de La Liga y su debut en la Champions. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el París Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.
El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria sobre la Real Sociedad hoy. El Atlético subió al cuarto lugar.
La vez anterior que el Atlético enfrentó al Madrid en marzo, Álvarez resbaló e incurrió en un doble toque en un penal durante la tanda. Su gol fue anulado, y el Madrid avanzó a cuartos de final de la Liga de Campeones.
“Al final, cada penal es un momento nuevo, un partido nuevo, una oportunidad”, dijo Álvarez.
Simeone pareció secarse las lágrimas después del segundo gol de Álvarez.
“Hay muchas emociones. Esta temporada empezó con dificultades, pero gracias al esfuerzo de tanta gente ahora estamos haciendo un trabajo maravilloso”, declaró el timonel argentino.
El Atlético había soportado su peor comienzo en la Liga de España desde que Simeone se convirtió en entrenador hace más de una década y necesitaba esta victoria para mantenerse en la lucha por el título. Álvarez, quien se unió desde el Manchester City la temporada pasada, ha sido clave para que el equipo cambie las cosas esta semana. Venía de su primer triplete en Europa el miércoles cuando lideró la victoria 3-2 del Atlético sobre el Rayo Vallecano.
En la Liga Premier, el Manchester City goleó (5-1) al Burnley en una jornada horrible para los intereses de Liverpool, Chelsea y ManU, los tres con derrotas ante Crystal Palace (2-1), Brighton (1-3) y Brentford (3-1).
El equipo de Pep Guardiola ascendió de manera provisional a puestos de Champions y se colocó con 10 puntos, aprovechando la derrota del líder Liverpool, para quedar a cinco de la cima. El jugador del Burnley, Maxime Esteve, cometió dos inauditos autogoles que permitieron el abultado marcador.