▲ Bryan González (5) celebra con sus compañeros su golazo, un remate de media tijera, con el cual el conjunto rojiblanco enfiló su cuarta victoria del torneo. Foto @chivas

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a10

En un acto que desafiaba todos los pronósticos, una deplorable cancha del estadio Cuauhtémoc –que presentaba lodo, espacios sin césped y fue parchada de manera improvisada– fue el escenario donde Chivas se impuso 2-0 ante el sotanero Puebla en la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga. Más allá del triunfo de los tapatíos, el encuentro quedará en la historia como un episodio que reveló el rezago tecnológico y descuido de algunos recintos de la Liga Mx.

Los golazos de Bryan González y Omar Govea que le dieron a Chivas su cuarta victoria en la temporada para seguir en ascenso y ubicarse de manera momentánea en la novena posición con 15 puntos, quedaron en segundo plano ante la imagen impresentable que mostró el recinto poblano, el cual es uno de los más longevos de la Liga con 56 años.

El partido que había sido programado en un inicio para el viernes debió ser pospuesto para el sábado debido a una tormenta que agravó el estado de la cancha del Cuauhtémoc, la cual no había logrado recuperarse desde que se realizó el 12 de septiembre el concierto de Shakira.

Las imágenes del recinto inundado tras la tormenta no cambiaron mucho para la tarde de ayer, pues incluso poco antes de que iniciará el encuentro, personal del estadio trabajaba a marchas forzadas para que se pudiera disputar el juego.

La escena contrastaba con la hazaña que logró hace unos días el estadio de Guadalajara al drenar más de 350 metros cúbicos en media hora tras una intensa lluvia para que se disputara el Chivas-Tigres.