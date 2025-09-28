Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a10
En un acto que desafiaba todos los pronósticos, una deplorable cancha del estadio Cuauhtémoc –que presentaba lodo, espacios sin césped y fue parchada de manera improvisada– fue el escenario donde Chivas se impuso 2-0 ante el sotanero Puebla en la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga. Más allá del triunfo de los tapatíos, el encuentro quedará en la historia como un episodio que reveló el rezago tecnológico y descuido de algunos recintos de la Liga Mx.
Los golazos de Bryan González y Omar Govea que le dieron a Chivas su cuarta victoria en la temporada para seguir en ascenso y ubicarse de manera momentánea en la novena posición con 15 puntos, quedaron en segundo plano ante la imagen impresentable que mostró el recinto poblano, el cual es uno de los más longevos de la Liga con 56 años.
El partido que había sido programado en un inicio para el viernes debió ser pospuesto para el sábado debido a una tormenta que agravó el estado de la cancha del Cuauhtémoc, la cual no había logrado recuperarse desde que se realizó el 12 de septiembre el concierto de Shakira.
Las imágenes del recinto inundado tras la tormenta no cambiaron mucho para la tarde de ayer, pues incluso poco antes de que iniciará el encuentro, personal del estadio trabajaba a marchas forzadas para que se pudiera disputar el juego.
La escena contrastaba con la hazaña que logró hace unos días el estadio de Guadalajara al drenar más de 350 metros cúbicos en media hora tras una intensa lluvia para que se disputara el Chivas-Tigres.
Ahora, pese a los riesgos que podría significar jugar en una cancha tan maltratada, tanto Puebla como Guadalajara saltaron al terreno y desde los primeros minutos el encuentro quedó sentenciado.
Bryan González, quien desde su llegada al plantel en esta temporada no había brillado, ahora firmó uno de los goles más vistosos del torneo al rematar con una media tijera frente al arco a los cinco minutos. Omar Govea aumentó la cuenta seis minutos después con un tiro desde fuera del área que tomó por sorpresa al guardameta Julio González.
El silbante Ismael Rosario López también robó reflectores al tener que recurrir al VAR para corregir una tarjeta roja que había marca-do sobre Santiago Sandoval y señalar sólo una infracción.
En el estadio Hidalgo, el Pachuca de Jaime Lozano se rencontró con el triunfo después de cinco fechas al imponerse por 2-1 ante el Atlético de San Luis. La victoria mantiene a los Tuzos en la pelea por acceder a los puestos de liguilla directa con 17 unidades, al tiempo que los potosinos tienen 10 puntos.
Atlas terminó con una racha de nueve partidos sin ganar al superar en el tramo final 3-2 al Necaxa, que cerró con 10 jugadores en el estadio Jalisco. Así, los rojinegros saltaron al lugar 14 con 10 unidades, uno más que los Rayos.
Por su parte, el club León anunció la salida del técnico Eduardo Berizzo, quien presentó su renuncia tras caer 2-0 el viernes ante Bravos.