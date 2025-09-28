▲ James Bulkeley, defensa de Nueva Zelanda, y Juan Rossel, delantero de Chile, compiten por el esférico ayer en el arranque del Mundial que se disputa en el país sudamericano. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. a10

Liderada por Gilberto Mora y Obed Vargas, la selección nacional Sub-20 se enfrentará hoy ante su simi-lar de Brasil en su debut en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, donde tendrá la encomienda de poner nuevamente al futbol mexicano en los primeros lugares dentro de las categorías meno-res, donde brilló con dos campeonatos del mundo Sub-17 (2005 y 2011), así como con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una de bronce en Tokio 2020, obtenidas por la Sub-23.

Tras dichos triunfos, las filiales juveniles de la selección mexicana tuvieron un profundo declive, toda vez que no se consiguió el boleto a París 2024 ni a la edición anterior del Mundial Sub-20 (Argentina 2023). Además, en la última vez que el Tri participó en este certamen (Polonia 2019), fue eliminado en la fase de grupos.

Para la presente edición, se espera que México, ubicado en el Grupo C, junto con Brasil, España y Marruecos, trascienda más allá de la primera ronda y los octavos de final, toda vez que conquistó el título del Premundial de la Concacaf y cuenta con jugadores con experiencia en la Primera División, incluso con la selección mayor, comandada por Javier Vasco Aguirre, como es el caso de Mora, integrante de los Xolos de Tijuana y que en este 2025, a los 16 años, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Tri tanto en un partido de preparación como en uno oficial.

También desataca la participación de Vargas, jugador del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), con el que conquistó la Concachampions en 2022 y la Leagues Cup en 2025.