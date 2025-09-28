Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 9
Seúl., El Comité Paralímpico Internacional (CPI) levantó las suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia.
La decisión, tomada en su asamblea, plantea la posibilidad de un enfrentamiento con el organismo rector de cada deporte antes de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en Italia del 6 al 15 de marzo del próximo año.
“Esta determinación significa que el CPN de Bielorrusia y el de Rusia recuperan todos sus derechos y privilegios de membresía”, indicó el CPI. “Trabajaremos con los dos miembros involucrados para establecer arreglos prácticos tan pronto como sea razonablemente posible”.
Rusia y su aliado Bielorrusia fueron excluidos de actos deportivos internacionales después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.
En un comunicado publicado en su sitio web, el servicio de prensa del Comité Paralímpico Ruso subrayó que la organización acogió con satisfacción lo que llamó la “decisión justa”.
“Este es un aporte importante al desarrollo del movimiento paralímpico internacional y un ejem-plo de que los derechos de los atletas deben ser protegidos sin discriminación por nacionalidad y afiliación política”, cita el documento.
El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, criticó la decisión en X. “La posición del país anfitrión y del comité organizador es crucial, y ya estamos trabajando estrechamente en este asunto. Hacemos un llamado a nuestros socios europeos, que albergarán los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, para que no permitan que la bandera del Estado agresor se levante sobre el espacio libre y democrático mientras continúa la guerra de agresión”, opinó.
El Comité Olímpico Ruso fue suspendido en 2023 por el Comité Olímpico Internacional (COI) por violar la Carta Olímpica al utilizar una apropiación administrativa de tierras para incorporar organismos deportivos regionales en el este de Ucrania ocupado.
A los rusos se les permitirá competir en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina. El COI confirmó la semana pasada que seguirá el sistema que utilizó en los Juegos de París el año pasado, permitiendo a los rusos competir como atletas neutrales individuales, utilizando el acrónimo francés AIN.
Excluyen a equipo ciclista israelí del Giro de Emilia
Por otra parte, la formación ciclista Israel Premier Tech, blanco de manifestaciones propalestinas durante la Vuelta de España, fue excluida del Giro de Emilia, que se realizará el 4 de octubre en Italia, “por razones de seguridad pública”, anunció la organización.
“El ambiente está muy enrarecido, hay demasiados peligros tanto para los corredores israelíes como para nosotros. Con nues-tro circuito final, que se tiene que recorrer cinco veces, las posibilidades de que la carrera sea perturbada son muy grandes”, explicó Adriano Amici, presidente de GS Emilia, organizador de la competencia.
El Giro de Emilia, cuya edición de 2024 fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, es una prueba ProSeries, el segundo nivel de competición después del World Tour, y sirve de ensayo general para el último monumento del año, el Giro de Lombardía, que se disputará el 11 de octubre.