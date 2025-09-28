Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 9

Seúl., El Comité Paralímpico Internacional (CPI) levantó las suspensiones parciales de Rusia y Bielorrusia.

La decisión, tomada en su asamblea, plantea la posibilidad de un enfrentamiento con el organismo rector de cada deporte antes de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina en Italia del 6 al 15 de marzo del próximo año.

“Esta determinación significa que el CPN de Bielorrusia y el de Rusia recuperan todos sus derechos y privilegios de membresía”, indicó el CPI. “Trabajaremos con los dos miembros involucrados para establecer arreglos prácticos tan pronto como sea razonablemente posible”.

Rusia y su aliado Bielorrusia fueron excluidos de actos deportivos internacionales después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

En un comunicado publicado en su sitio web, el servicio de prensa del Comité Paralímpico Ruso subrayó que la organización acogió con satisfacción lo que llamó la “decisión justa”.

“Este es un aporte importante al desarrollo del movimiento paralímpico internacional y un ejem-plo de que los derechos de los atletas deben ser protegidos sin discriminación por nacionalidad y afiliación política”, cita el documento.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, criticó la decisión en X. “La posición del país anfitrión y del comité organizador es crucial, y ya estamos trabajando estrechamente en este asunto. Hacemos un llamado a nuestros socios europeos, que albergarán los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, para que no permitan que la bandera del Estado agresor se levante sobre el espacio libre y democrático mientras continúa la guerra de agresión”, opinó.