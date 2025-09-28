“Tremenda temporada”, dice la regiomontona
Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 9
A sus 31 años de edad, y con tres participaciones olímpicas, Kenia Lechuga se mantiene en la élite del remo a escala internacional. La regiomontana logró ayer la meda-lla de bronce en el Campeonato Mundial de Shanghái, consolidándose como una de las mejores en la prueba de sculls individual (LW1x).
Lechuga, subcampeona del orbe en Belgrado 2023, se quedó a pocos segundos de la experimentada estadunidense Michelle Sechser, quien se llevó la presea de oro.
“Estoy muy contenta de esta tremenda temporada. Este año vinieron muchos cambios de pu-ro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte”, posteó la deportista en su cuenta de Instagram
Lechuga, olímpica en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, cronometró 7:32.23 minutos para completar el podio junto con la local china Dandan Pan, ganadora de la plata.
Conseguir una presea no fue una tarea sencilla para la seleccionada. Lideró los primeros mil metros de la prueba con un ritmo impresionante, pero en la segunda mitad de la competencia fue alcanzada por sus rivales.
Para acceder a la final, la remera concluyó en el segundo lugar de una semifinal que tuvo que definirse en fotofinish. La mexicana cerró con un sprint que la colocó a cuatro centésimas del liderato.
Con su presea de bronce, la tricolor cerró lo que ha sido una de sus mejores temporadas. En junio, logró dos medallas de oro en copas del mundo, una en Vasese, Italia, y la otra en Lucerna, Suiza.
Apenas recibió su presea, Kenia extendió y posó con la bandera mexicana y el tradicional moño tricolor que la acompaña en las competencias.
A principios de este mes, Lechuga realizó un campamento de altu-ra en Shanghái, donde pulió los detalles antes de su participación en el Mundial.
La regia se tomará algunos días de descanso antes de volver a los entrenamientos.
En tanto, Alexis López también participó en el Mundial, pero concluyó en la quinta posición en la semifinal 2, lo que no le dio derecho a la final.
La cita mundialista reunió a más de 900 atletas de 56 países, mismos que compitieron en 23 clases de botes, entre pruebas olímpicas, de peso ligero y justas internacionales. La delegación mexicana asistió con un total de 7 atletas.
Samuel Molina peleará por presea
El seleccionado mexicano de paratiro con arco, Samuel Molina, buscará hoy la medalla de bronce en el Campeonato Mundial en la especialidad de recurvo que se disputa en Gwangju, Corea del Sur.
El número dos del ranking global superó cuatro duelos hasta caer ante Ziapaev Anton, de Atletas Independientes.
“Hice todo lo que pude pero no logré llegar a la final como era mi objetivo. Todavía tengo la oportunidad de conseguir una medalla y voy a dar lo mejor para que así sea”, comentó.
Molina buscará vencer al tailandés Netsiri Hanreucha para quedarse con el bronce.