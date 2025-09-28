▲ La mexicana de 31 años, con tres participaciones olímpicas, se quedó a pocos segundos de la estadunidense Michelle Sechser (oro) y la china Dandan Pan (plata). Foto @worldrowingofficial

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 9

A sus 31 años de edad, y con tres participaciones olímpicas, Kenia Lechuga se mantiene en la élite del remo a escala internacional. La regiomontana logró ayer la meda-lla de bronce en el Campeonato Mundial de Shanghái, consolidándose como una de las mejores en la prueba de sculls individual (LW1x).

Lechuga, subcampeona del orbe en Belgrado 2023, se quedó a pocos segundos de la experimentada estadunidense Michelle Sechser, quien se llevó la presea de oro.

“Estoy muy contenta de esta tremenda temporada. Este año vinieron muchos cambios de pu-ro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte”, posteó la deportista en su cuenta de Instagram

Lechuga, olímpica en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, cronometró 7:32.23 minutos para completar el podio junto con la local china Dandan Pan, ganadora de la plata.

Conseguir una presea no fue una tarea sencilla para la seleccionada. Lideró los primeros mil metros de la prueba con un ritmo impresionante, pero en la segunda mitad de la competencia fue alcanzada por sus rivales.

Para acceder a la final, la remera concluyó en el segundo lugar de una semifinal que tuvo que definirse en fotofinish. La mexicana cerró con un sprint que la colocó a cuatro centésimas del liderato.

Con su presea de bronce, la tricolor cerró lo que ha sido una de sus mejores temporadas. En junio, logró dos medallas de oro en copas del mundo, una en Vasese, Italia, y la otra en Lucerna, Suiza.