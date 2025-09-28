Periódico La Jornada

Niñas sabias

Es 23 de abril, fecha del nacimiento de William Shakespeare, y las gemelas Dora y Nora Chance, actrices y coristas de segunda fila, se disponen a celebrar sus 75 años.

Suena el timbre: en una tarjeta blanca llega la invitación a la fiesta de su padre, el legendario actor Melchior Hazard, quien nunca las ha reconocido como hijas legítimas y que ese mismo día cumple 100 años.

Ésta novela es la historia de dos mujeres libres y eternamente jóvenes que, nacidas en el lado equivocado de la ciudad, siempre se han sentido atraídas por el brillo del teatro y la farándula. Desde su insólita infancia y a lo largo de su estrambótica carrera, la vida de las gemelas es una sucesión de episodios grotescos: entre intercambios de identidades, novios prestados, rivalidades acérrimas y fiestas que culminan en incendios, el mundo de Dora y Nora, poblado por una legión de personajes improbables, es un lugar que no admite reglas y en el que reina la desverguenza suprema.

Este libro es un himno a la despreocupación y al placer, un homenaje a las luces y las sombras del mundo del espectáculo.

Autora: Angela Carter

Editorial: Sextopiso

363 páginas

El monte de las furias

En esta novela “convergen el maltrato infantil, el encierro, la soledad y lo absurdo”; cuenta la historia de una mujer sin nombre, reconocible sólo a través de sus memorias. Algunos la llaman la Montañera; el Celador, otro personaje, simplemente “mujer”. Incluso su abuela, “una de sus personas más queridas”, la nombraba de diversas maneras: Tití, Momó, Lulú. Ese conjunto de apelativos la sitúa en un lugar incierto, marcada por la carencia de identidad y por el rechazo de su madre y de la sociedad.

Para ella, la colina en la que vive es su única realidad. Su labor se divide en custodiar el terreno e impedir disturbios, así como en mantener su hogar ordenado y evitar que la naturaleza lo desaparezca. No obstante, esa monotonía se fractura cuando descubre un cuerpo mutilado en el perímetro de su casa.

Con el pasar de las semanas, la Montañera localiza más cadáveres, a los que identifica como una compañía de gran importancia. Todo se presenta no por un narrador omnisciente, sino por ella misma, quien deja testimonio de todos sus hallazgos “mezclados con vistazos a su infancia” en una serie de cuadernillos, en los que también se cuestiona el uso del lenguaje.

Autora: Fernanda Trías

Editorial: Random House

Número de páginas: 239

Las peculiares aventuras de una familia casi normal

Un verano lleno de caos y sorpresas marca la vida de un hogar que parece haber perdido la cabeza.

Entre secretos, ocurrencias insólitas y un toque sobrenatural, la protagonista enfrenta situaciones inesperadas mientras descubre la importancia de los vínculos afectivos, la amistad y el complicado arte de crecer. La historia combina humor, ternura y misterio, con un relato ágil, entretenido, que captura la imaginación de jóvenes y adultos.

Mediante personajes memorables y escenarios vívidos, esta novela refleja la creatividad, la resiliencia y la capacidad de superar los enredos propios de la infancia y la adolescencia, e invita a reflexionar sobre valores y relaciones humanas.

Katrina Elizabeth DiCamillo, autora estadunidense nacida en 1964, construye una obra capaz de emocionar y demuestra su talento para narrar historias llenas de humor, sensibilidad y aventuras que dejan huella. DiCamillo se describe como “bajita y ruidosa, amante de la comida, soltera y sin hijos, pero rodeada de amigos y del cariño de sus sobrinos, así como de su perrita”.