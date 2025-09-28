▲ El Che y Raúl Castro se ven con picardía mientras Vilma Espín mira a la multitud, en 1964. Foto Rodrigo Moya

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 5

La galería El Reino de Este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM), en La Habana, Cuba, se llenó de testimonios que celebraron la vida del fotógrafo mexicano Rodrigo Moya (1934-2025).

Amigos, colegas y especialistas compartieron anécdotas de ese creador que recorrió América Latina con su cámara y retrató los rostros de los pueblos, la cultura, el teatro y los movimientos sociales.

El panel, moderado por Rafael Acosta de Arriba, convocado por la embajada de México, contó con la presencia del embajador Miguel Díaz Reynoso; el director de la BNJM, Omar Valiño Cedré; la investigadora Margarita Ruiz, el periodista Omar González, y el escritor Norberto Codina.

Cada intervención ofreció una mirada distinta sobre Moya: su compromiso político, su sensibilidad humana y la cercanía que mantenía con quienes retrataba.

Ruiz recordó al “hombre que abrazó a Cuba y caminó junto a quienes habitaban los márgenes”; Díaz Reynoso destacó que “sus negativos muestran a un fotógrafo sin miedo, atento a marchas, revoluciones y rostros que gritaban por un futuro distinto”. González y Codina revelaron su lado íntimo, donde activismo y humanismo se equilibran con atención en lo cotidiano.