Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 4

Artistas de la compañía francesa de teatro aéreo Gratte Ciel se balancearon sobre zancos durante la inauguración de la décima edición del Festival Internacional de las Artes, en Burdeos, en el suroeste de Francia. La apertura de la presentación, que promueve la creación artística contemporánea en todas sus formas de expresión: performance, circo, danza, teatro, música, artes visuales, se celebró del viernes a hoy en esa ciudad. En esta edición, que culminará el 19 de octubre, los organizadores presentaron un nuevo programa que estará en sintonía con el proyecto urbanístico y filosófico de “ciudad forestal”, impulsado por Saint-Médard, recientemente elegido como el mejor municipio de ese país por su biodiversidad.