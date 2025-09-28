D

esde su casa, muy cercana a San Miguel Allende, Jesusa Rodríguez viene a México de vez en cuando y me hace algún encargo, como entrevistar a tal o cual. Ahora se trata del juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Hugo Aguilar, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, a quien pregunto qué podemos esperar de él en la SCJN.

–Pues muchas cosas, doña Elena; vamos a hacer ajustes a los salarios, a las prebendas, a los beneficios que tenían los ministros y ministras, y, en cierta medida, vamos a hacerlo extensivo a todo el Poder Judicial.

“Es sabido que los ministros y ministras tienen salarios enormes. Dudo que una persona pueda gastar tanto dinero ganado durante tantos años. Del análisis más reciente que hicimos, los ministros o ministras retirados ganan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales…”

–¿Sólo porque estuvieron en la Suprema Corte tienen un salario de por vida de esa magnitud?

–¡Una pensión de locura! La Corte emitió un acuerdo hace algunos años y dispuso darles hasta a tres ayudantes. O sea, además de tener su propio salario, enorme, hoy día la Suprema Corte todavía les paga un apoyo adicional, tres plazas más a cada uno, sin importar cuánto tiempo estuvo en su cargo.

–¿Eso lo pagamos los ciudadanos?

–Ese es un cargo al presupuesto de la Suprema Corte.

“Se acaban de jubilar siete ministros con esa fortuna, y ahora estamos en la necesidad de contratar o de crear 21 plazas para el personal que los apoye, tres por cada juez jubilado.

“El presidente de la Corte ya no tiene atribuciones para tomar decisiones administrativas, ya que la reforma ordena que yo, Hugo Aguilar, sólo me dedique a las cosas jurisdiccionales, a hacer justicia, pero como cabeza del Poder Judicial sí voy a pedir que el órgano de administración revise sueldos millonarios para ajustarlos a la Constitución y que todo mundo gane menos que la presidenta de la República Mexicana. Va a ser un poco complejo, porque la reforma judicial determinó en favor del “haber de retiro’…”

–¿Qué es eso?

–Es el salario que estaban ganando. Por esa razón, va a ser complejo que reciban menos dinero que la Presidenta, porque es la propia Constitución la que lo establece, pero en general los ministros retirados ganan más que Claudia Sheinbaum, y vamos a revisarlo. Hay que estar muy conscientes de esta nueva época en la que la Corte tiene que ser austera y eficiente, y al servicio del pueblo.

–¿Acaso hay necesidad de ganar mucho para servirle bien al pueblo?

–No hay necesidad de ganar mucho para dar buenas resoluciones. Vamos a quitar muchos apoyos, muchos beneficios adicionales que tenía la Corte porque eran excesivos, excesivos, excesivos.

“Se preveía, por ejemplo, una tarjeta para gastos de alimentación que anda entre 58 mil y 63 mil pesos mensuales; seis teléfonos celulares con una renta de mil 500 pesos cada uno, que no sé la verdad en qué se usan. Yo tengo un teléfono particular de 490 pesos. No consumo al mes todo su Internet; entonces, mil 500 pesos no sé en qué se iban…”

–¿Ese dispendio espantoso también se va a acabar?

–Los ministros actuales, los que recién empezamos, estamos comprometidos con la austeridad. La mayoría hemos vivido en la medianía; hemos trabajado con eficiencia, sin necesidad de tantos beneficios. Ya hicimos el análisis y no va a haber ningún problema en que quitemos esas prerrogativas que no tienen base constitucional. No vamos a aceptar el seguro de gastos médicos mayores.

“Fíjese, había un seguro de separación individualizada; es decir, cuando alguien se iba, le pagaban un recurso adicional. También eso lo vamos a quitar. Queremos que este primer paso se extienda a otros sectores del Poder Judicial que se integra por la Suprema Corte, los tribunales electorales, tanto tribunales regionales como Sala Superior, el tribunal de disciplina, el órgano de administración judicial, los juzgados de distrito en el país y todos los tribunales colegiados de circuito.

“Vamos a ver que los otros tribunales también ajusten sus salarios a la norma constitucional: que no ganen más que la presidenta. Muchos de los funcionarios de los juzgados y tribunales ya se ampararon para evitar que se les baje el salario; a ellos, pues no se les va a poder bajar de inmediato; tendremos que revisar y analizar sus amparos, a ver si son fundados; tendrán que resolverse en la Corte o en los tribunales, y en función de eso se van a tomar nuevas decisiones. Vivir en la honrada medianía, como decía Juárez, está echado a andar. Esto no debe impactar en el desempeño de la función, todos tienen los recursos materiales y económicos necesarios para desempeñar sus labores. Cuando algún integrante del Poder Judicial deba viajar, tiene que tiene que comprobar todos sus gastos. Vamos a limitar al máximo las salidas al extranjero. Queremos establecer vínculos con otros tribunales, pero también limitarlos para hacer buen uso de los recursos públicos. En el tema de la austeridad y del funcionamiento de la Corte hay personajes del Poder Judicial que durante años se dieron a sí mismos muchas prerrogativas con cargo al erario, y eso es inaceptable.”