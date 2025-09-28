▲ Fragmento de recipiente del periodo griego, elaborado en la ciudad de Ática, Grecia, en el siglo V o principios del IV aC; la pieza fue descubierta en Gaza. Foto Bettina Jacot Descombes, cortesía de la Autoridad Palestina

▲ Más de 500 piezas permanecen desde 2006 en un depósito en Ginebra, custodiadas tras el fracaso del proyecto de crear un museo arqueológico en Gaza. A la izquierda, frasco antropomorfo perteneciente a la época romana de los siglos I y II aC. La pieza fue hallada en Blakhiyah, Gaza. Luego, lámpara de aceite con representación de escena erótica del periodo romano, entre los siglos I aC y I dC, también descubierta en Blakhiyah, antiguo puerto de Gaza. Foto Flora Bevilacqua, cortesía de la Autoridad Palestina

París. Por milenios, Gaza fue un floreciente centro comercial que conectaba África y Asia, una ciudad estratégica y cultural cuya influencia se extendió por el Mediterráneo y el mundo antiguo. Hoy, gran parte de ese legado yace en ruinas: monumentos, sitios arqueológicos y edificios históricos han sufrido graves daños, y la colección de Jawdat Khoudary desapareció con la devastación de su hotel-museo.

En este escenario, la exposición Tesoros salvados de Gaza, 5 mil años de historia, abierta en el Instituto del Mundo Árabe (IMA) hasta el 2 de noviembre, adquiere un valor excepcional, más aún cuando organismos internacionales y no gubernamentales, como Amnistía Internacional, acusan a Israel de una destrucción deliberada del patrimonio cultural, señalada como posible evidencia de intención genocida.

Las primeras piezas del patrimonio de Gaza llegaron a Europa en 2000 y circularon por varias ciudades hasta recalar en Suiza. En 2006, el Museo de Arte e Historia de Ginebra organizó la exposición Gaza en el cruce de civilizaciones, la cual reunió 200 obras de la Autoridad Palestina con 260 de la colección privada de Jawdat Khoudary, quien desde 1986 había reunido más de 4 mil objetos rescatados de las excavaciones y de pescadores, con la idea de fundar un museo arqueológico en Gaza. El proyecto quedó frustrado tras la toma del poder de Hamás, el bloqueo israelí y la inseguridad.

Desde entonces, unas 529 piezas que abarcan de la Edad del Bronce al periodo otomano permanecen embaladas en Ginebra, en un exilio que, paradójicamente, las ha salvado de la destrucción que hoy asola la franja. La actual exposición es un acto de memoria y una afirmación de resiliencia cultural. Jack Lang, presidente del IMA, señaló que mostrar estas piezas hoy es un verdadero gesto de “salvación pública”.

Zeus, Nuseirat, 1879

La historia de la arqueología en Gaza comenzó casi por casualidad en 1879, cuando un campesino encontró en Nuseirat una majestuosa estatua de Zeus entronizado, hoy conservada en Estambul. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la región despertaba poco interés para la arqueología bíblica; es decir, en hallar pruebas materiales que confirmaran los relatos del antiguo y nuevo Testamento.

Bajo el mandato británico (1922-1948) se iniciaron las primeras excavaciones sistemáticas, centradas en las culturas del Bronce y del Hierro, en manos de egiptólogos británicos establecidos en El Cairo.

Los conflictos de 1938 y, posteriormente, la creación del Estado de Israel, en 1948, interrumpieron de nuevo las investigaciones.

En 1967, durante la ocupación israelí, se descubrió en Dayr el-Balah un complejo egipcio con más de 50 sarcófagos de barro antropomorfos, hoy, en el Museo de Israel.

La arqueología bizantina, todavía poco conocida, ofreció otro hallazgo notable en 1918: un mosaico en Ain Shallaleh, retirado por el ejército australiano y actualmente expuesto en Melbourne.

A pesar de estos descubrimientos, gran parte de la riqueza de Gaza permaneció enterrada durante décadas. No fue sino hasta 1995, con la creación del Servicio de Antigüedades de Gaza y su colaboración con la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, cuando se sentaron las bases de una arqueología palestina propiamente dicha.