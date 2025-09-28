▲ Se desarrollarán diferentes proyectos comunitarios, afirmó la jefa de Gobierno Clara Brugada (centro de la imagen). Foto La Jornada

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 30

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, dio inicio al programa Educación Utopía, en la alcaldía Milpa Alta, con el objetivo de que las escuelas públicas abran sus puertas a la comunidad para ofrecer enseñanza a los jóvenes y a la población en general.

Así, cada sábado, 16 secundarias imparten actividades y talleres para el desarrollo de proyectos comunitarios artísticos, científicos, deportivos, culturales y tecnológicos.

Se prevé que más de 3 mil 200 personas sean atendidas a puertas abiertas, entre alumnos, padres de familia, docentes y habitantes en general de cada una de las comunidades donde se ubican los centros educativos.

“El objetivo es incorporar y apoyar a nuestros jóvenes con materias que hoy no se pueden ver o que no se pueden atender de manera intensiva en las escuelas. Asimismo, se busca que cada fin de semana se adhieran a este proyecto seis nuevos centros educativos para alcanzar la meta de 56 mil 600 beneficiarios al cierre de 2025.

Avión en Periférico

En tanto, el traslado de un avión Boeing 737 sobre la lateral de Periférico Sur a la altura de San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras, generó caos vehicular y sorpresa entre automovilistas y transeúntes. Era transportado en la plataforma de un tráiler. Decenas de personas que caminaban por la avenida o que estaban a bordo de automóviles le tomaron fotos.

Reportes viales refieren que el fuselaje salió desde el cementerio de aviones –en el oriente de la capital– y fue llevado a la Utopía Magdalena Contreras, donde se convertirá en una biblioteca pública.