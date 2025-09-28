▲ A las 7 de la mañana el vehículo que procedía de Cuautla quedó de costado sobre la calzada. Foto redes sociales

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2025, p. 28

Un camión de pasajeros que al parecer circular a exceso de velocidad sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente Juan Crisóstomo Bonilla, en las inmediaciones de la estación Guelatao de la línea A del Metro, colonia Juan Escutia, ocasionó que la pesada unidad volcara sobre su costado izquierdo, lo que dejó cinco personas lesionadas, tres mujeres y dos menores.

Ellas, de 29, 30 y 50 años, así como de los dos niños de 11 y 12 años, fueron atendidos en el lugar del accidente por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado hospitalario, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que “cinco personas presentaron diversas heridas leves en distintas partes del cuerpo”. Los policías detuvieron al conductor, de 28 años, a quien presentaron ante un juez cívico que determinará su situación jurídica.

El camión era de la línea Volcanes, una ramal de Ómnibus Cristóbal Colón, con ruta de Cuautla y Amecameca a San Lázaro, con placa 19-HB-7A.

A las siete de la mañana, los operadores del Centro de Comando y Control Oriente solicitaron a los uniformados en campo acudir a la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, bajo el puente conocido como Cabeza de Juárez, para atender el accidente.

Hace una semana se emitió el reporte trimestral de hechos de tránsito de abril a junio de 2025, en el que los motociclistas registraron el porcentaje más alto de personas lesionadas por tipo de usuario en hechos viales, con 3 mil 667, lo que equivale a 47.9 por ciento del total de lesionados, que son 7 mil 648.

El segundo lugar lo ocupan los pasajeros de transporte, con mil 402 personas, lo que equivale a 18.3 por ciento; el tercer sitio fue para los peatones, con mil 90, lo que equivale a 14.3 por ciento.