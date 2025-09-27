De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 31

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un mexicano compareció ante un tribunal en Del Río, Texas, tras ser extraditado desde México para enfrentar cargos relacionados con su participación en una supuesta red de tráfico de migrantes. Efraín Zuniga García, de 37 años, fue acusado en septiembre de 2023 por un gran jurado federal de ese estado por conspirar para contrabandear extranjeros de múltiples países hacia esa nación. Operaba una casa de seguridad en Monterrey, y se coordinaba con otros miembros para trasladar a personas a dicho lugar para luego introducirlas a Estados Unidos, dio a conocer el Departamento.