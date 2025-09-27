Gustavo Castillo

En Ensenada, Baja California, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y del Ejército Norte de Estados Unidos encabezaron la Junta Regional de Comandantes Fronterizos, “plataforma fundamental para la colaboración y coordinación de los esfuerzos de seguridad en la frontera”, informó la institución mexicana.

El encuentro fue dirigido por el general de división José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la segunda región militar, y el teniente general Allan M. Pepin, comandante del Ejército Norte de Estados Unidos.

Respeto por decisiones soberanas

De acuerdo con información de la Defensa, esta reunión “refuerza el compromiso mutuo con la seguridad fronteriza y la estabilidad regional bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto por las decisiones y territorios soberanos”.