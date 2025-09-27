Reunidos en BC, analizaron el tráfico de armas y el trasiego de enervantes
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 31
En Ensenada, Baja California, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y del Ejército Norte de Estados Unidos encabezaron la Junta Regional de Comandantes Fronterizos, “plataforma fundamental para la colaboración y coordinación de los esfuerzos de seguridad en la frontera”, informó la institución mexicana.
El encuentro fue dirigido por el general de división José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la segunda región militar, y el teniente general Allan M. Pepin, comandante del Ejército Norte de Estados Unidos.
Respeto por decisiones soberanas
De acuerdo con información de la Defensa, esta reunión “refuerza el compromiso mutuo con la seguridad fronteriza y la estabilidad regional bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto por las decisiones y territorios soberanos”.
En ese contexto, fuentes castrenses señalaron que el objetivo de la junta es fortalecer las relaciones bilaterales militares entre las fuerzas armadas de ambas naciones, así como fomentar el intercambio de conocimientos e información sobre las actividades que realizan los ejércitos en beneficio de sus respectivos países, lo cual permitirá implementar los mecanismos para mejorar la cooperación bilateral y la seguridad en la frontera común.
Agregaron que en este comité se analizan temas relacionados con tráfico de armas, trasiego de enervantes, personas indocumentadas, así como organizaciones criminales que operan en ambos lados de la zona fronteriza.