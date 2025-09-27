E

l 22 de septiembre, en Italia, pasó lo que nadie esperaba, lo que ya no se veía desde hace tiempo: una multitud festiva y rabiosa paralizó el país en solidaridad con Gaza y con el pueblo palestino. Después de dos años de manifestaciones y de indignación por el genocidio en curso, después de dos años de silencios cómplices del gobierno de Meloni –un gobierno convertido en puesto de avanzada en Occidente del gobierno de Israel–, el sindicalismo de base lanzó una huelga general [N. del T.: “sindacalismo di base” se refiere a sindicatos autónomos, no afiliados a las grandes centrales tradicionales].

Un millón de personas tomaron las calles, al menos en un centenar de ciudades, y bloquearon autopistas, estaciones, puertos y muchos otros puntos del país; una huelga acompañada de marchas en todas partes. Hacía años que Italia no vivía una jornada de movilización de tal magnitud.

Y no sólo porque hubo abstención laboral, sino porque los cuerpos vivos de quienes decidieron “pararlo todo” se echaron a andar para exigir que el gobierno italiano cambiara de rumbo en sus relaciones con Israel. Un éxito en números y en fuerza. La huelga fue convocada por los sindicatos de base y representó un momento de ruptura tras años de movilizaciones continuas. Milán se convirtió en epicentro de la crónica, no sólo por las 80 mil personas que, bajo una lluvia torrencial, marcharon por las calles del centro, sino sobre todo porque la rabia colectiva se transformó en enfrentamiento con la policía, que –a diferencia de lo ocurrido en otros lados– prohibió con toletes y gases lacrimógenos la entrada a la estación para bloquear las vías.

Una decisión desastrosa, ya que gran parte de los trenes habían sido cancelados por la alta participación en la huelga. Las imágenes de Milán fueron utilizadas por la política para condenar el conflicto social, quizá por el miedo a que el lema “Lo paramos todo”, practicado más allá de las palabras por las y los manifestantes, se volviera ejemplo. Ahora la guadaña de la represión sopla fuerte, también porque las movilizaciones en Italia por Gaza y Palestina no se detienen. Tras las vacilaciones de la CGIL [N. del T.: Confederazione Generale Italiana del Lavoro, el sindicato más grande e histórico de Italia], en días pasados, llegó con fuerza la palabra de su secretario, Landini: si la Sumud Global Flotilla [N. del T.: flotilla internacional en solidaridad con Palestina que intenta romper el bloqueo israelí en Gaza] es atacada, también la organización sindical más grande del país proclamará la huelga general para parar Italia.