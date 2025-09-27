E

l asesinato del joven estudiante Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades (Pedregal de San Ángel) con arma blanca, a la vista de testigos y de su compañera, ha generado una onda expansiva de inseguridad e indignación entre los miles de estudiantes de la UNAM. No es la primera agresión en este plantel (hasta una violación ha ocurrido), pero este suceso habla de una violencia que crece imparable e invade rincones antes considerados relativamente seguros. Penetra ahora recintos a los que por definición se considera lugares del ejercicio de inmaculados ideales y propósitos. Lugares donde, diría Justo Sierra, hablando de la Nacional, “los príncipes de la ciencia escuchan voces, las más sabias, las que vienen de lo alto”.

Y cuando ocurren hechos como el actual, en lo interno esa imagen rompe violentamente el equilibrio y genera reacciones de profunda inseguridad y la necesidad de expresar con movilizaciones y paros que los términos en que ahora se debe estudiar y trabajar, así como ahora se presentan, son insostenibles e inaceptables. Y la situación empeora cuando las autoridades, pensando que es su deber tranquilizar y mostrar que tienen el control, en los hechos se distancian de la emoción de los afectados y su conmiseración es vista como impostada y artificial. Pretenden, a veces, sin ocultarlo, también fortalecer su propia figura llamando a la calma y ejercer un liderazgo que logra que se acepten medidas antes desechadas (torniquetes, saturación de cámaras, vigilancia extrema). No piensan en reunirse con profesores y estudiantes y discutir con ellas y ellos cómo fortalecer la prevención desde el aula, erradicar el autoritarismo, educarse todos mediante la comunicación abierta y horizontal y crear climas de trabajo colectivo que hermanen y apoyen.

Y esto no excluye el fortalecimiento y multiplicación de los servicios de apoyo sicológico que los estudiantes por propia iniciativa buscan y no encuentran. Y se desesperan. Como docente, uno siente esa desesperación cuando jóvenes lloran en el hombro de uno profundamente desconsolados ante un mundo que se les ha convertido en injusto y radicalmente hostil. Saturadas, las compañeras y compañeros que prestan ese servicio de apoyo sicológico ven con desesperación que no pueden llegar a todos los que lo necesitan ni a la profundidad debida, y queda entonces el espacio libre para confiar en medidas penitenciarias y lucidoras. Las universidades, ya heridas por la pedante y extrema adoración por la calidad y la excelencia y por la precariedad de sus abrumados profesores temporales, pierden lo que las hace vivas, su sentido de compañerismo y apoyo. En ese sentido es que mueren lentamente y se puede pensar que sin remedio.