naugurando el Hospital Regional Issste Tlajomulco, Jalisco (8/8/25), la presidenta Sheinbaum señaló: “El Issste es para los trabajadores del Estado. Soy niña Issste, fui a la guardería del Issste desde los ocho meses. Mi mamá trabajó en el Poli y en la UNAM, y desde muy pequeña fui al Issste, me cuidaron las trabajadoras de guarderías; a mi hija la tuve en el hospital Darío Fernández. Ahí nos atendemos. Quiero darles un gran aplauso a todos los trabajadores de la salud del Issste, porque son estoicos; porque es el sistema de salud que en el pasado dejaron caer más, no le dieron recursos y los pocos recursos que le dieron fue para hacer negocios, porque privatizaron prácticamente todos los servicios asociados a los hospitales y a clínicas. Se requería un comedor, dejaron de trabajar los trabajadores del Issste y lo subrogaban. Se requería hemodiálisis, subrogado. Se requería laboratorio, subrogado. Casi hasta los camilleros subrogados. Y con eso se fue deteriorando este grandioso Instituto. Y ahora estamos dedicados, empeñados en levantar esta institución”.

Después precisó: “Se preguntó a médicos y enfermeras: ¿qué querían? Pidieron ampliar el horario de seis a ocho horas para mejorar ingresos. Fue la primera demanda y es cumplida porque le dimos recursos al Issste para poder hacer esta transformación. Así vamos a ir poco a poco. A fortalecer clínicas, que ahora tienen el programa La Clínica es Nuestra, que les da recursos a los derechohabientes, hacen un comité y entre ellos compran lo necesario para la clínica. Poco a poco vamos a ir mejorando. También los medicamentos, que es uno de los temas que más duelen a los derechohabientes, también poco a poco estamos mejorando el abasto. En estos meses se va a mejorar. Y vamos a seguir avanzando. La salud pública no es una mercancía que solamente el que pueda pagar tenga acceso, no es un privilegio para ningún mexicano; el acceso a la salud pública es un derecho constitucional establecido en el artículo cuarto, y a los gobiernos nos corresponde garantizar ese acceso a la salud. Por eso estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante todo el periodo neoliberal. Eso que ocurrió en México, de 1982 a 2018, un periodo donde privatizaron todo, no privatizaron lo que no pudieron, porque hubo movimientos sociales para evitar; en esta idea de que ‘lo privado siempre es mejor que lo público’”.

Y todavía aclaró: “Nosotros no nos negamos a que haya hospitales privados, puede haberlos y qué bueno que haya, pero es para quien pueda pagarlo. Tenemos que hacer las mejores instituciones públicas, es la garantía del acceso a derechos del pueblo de México. Se requieren recursos y los estamos destinando. Poco a poco garantizaremos acceso a salud de calidad, gratuita y medicamentos a todos”.