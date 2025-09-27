Política
Ver día anteriorSábado 27 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/27. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Sin más indagatorias en México/
A nterior
 
Sin más indagatorias en México
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 14

En México, las investigaciones actuales sobre integrantes de la iglesia de la Luz del Mundo están fundamentalmente relacionadas con el desmantelamiento de un campamento de adiestramiento en Michoacán, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que si existe alguna otra indagatoria a miembros de esta organización, corresponde a las fiscalías estatales o la General de la República informar. Así respondió a una pregunta sobre las imputaciones en Estados Unidos contra el ex regidor de Xalapa Silem García, ex vocero de la Luz del Mundo acusado de encubrir delitos sexuales.

A nterior