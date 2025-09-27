De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 14

En México, las investigaciones actuales sobre integrantes de la iglesia de la Luz del Mundo están fundamentalmente relacionadas con el desmantelamiento de un campamento de adiestramiento en Michoacán, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que si existe alguna otra indagatoria a miembros de esta organización, corresponde a las fiscalías estatales o la General de la República informar. Así respondió a una pregunta sobre las imputaciones en Estados Unidos contra el ex regidor de Xalapa Silem García, ex vocero de la Luz del Mundo acusado de encubrir delitos sexuales.