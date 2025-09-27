Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 14

Un juez federal con sede en Morelia, Michoacán, dejó en libertad a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo tras declarar ilegal su detención, efectuada el miércoles pasado en un campo de entrenamiento con réplicas de armas.

Fuentes gubernamentales informaron que luego de una audiencia de más de 12 horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, el juez de control del caso consideró que la aprehensión hecha por agentes de la Policía Estatal fue ilegal, y decretó la libertad sin reservas de los 37 mexicanos y un estadunidense.

La aprehensión se realizó en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, mientras entrenaban con réplicas de armas largas y cortas, así como cuchillos de utilería.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscó imputar a los detenidos violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que se reportó que en un operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y militares detuvieron a los integrantes de la Luz del Mundo, los cuales declararon formar parte del “jahzer”, guardia secreta de la organización religiosa, cuyo líder, Joaquín Nasson García, se encuentra detenido en Estados Unidos desde junio de 2019, y sujeto a juicio por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos.