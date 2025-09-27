Gustavo Castillo García

El juzgado décimo primero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México ordenó al contralmirante Fernando Farías Laguna que comparezca ante un juez de control en el penal del Altiplano para que conozca las acusaciones que enfrenta por su presunta participación en una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible a través de las aduanas de Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Tampico, Tamaulipas, entre otras.

Según la lista de acuerdos del Poder Judicial de la Federación, la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó una suspensión provisional a Fernando Farías Laguna –sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)– para que comparezca ante la jueza Nancy Selene Hidalgo el próximo 2 de octubre.

El contralmirante Fernando Farías es considerado prófugo de la justicia, luego de que a principios de mes 14 miembros de la red de corrupción que involucra a mandos de Semar –incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna–, representantes de empresas y funcionarios de aduanas fueron detenidos y sujetos a proceso por crimen organizado e ilícitos en materia de hidrocarburos.