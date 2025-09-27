Armando G. Tejeda

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 14

Madrid. La justicia española decidió aprobar la extradición a Estados Unidos del ciudadano de origen búlgaro Peter Mirchey, acusado de tráfico internacional de armas para abastecer al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A partir de ahora, las autoridades estadunidenses tienen 45 días para garantizar a los tribunales españoles que, “en caso de imponerse la pena de cadena perpetua, ésta no sea indefectiblemente de por vida, bien por revisión legal o por la concesión de una medida de gracia”.

Mirchey fue detenido en Madrid en abril pasado luego de una investigación que involucró servicios de inteligencia que lo señalaron de abastecer al mencionado cártel mexicano con armamento que en conjunto sumaba 53.7 millones de euros (mil 100 millones de pesos).

En los mensajes interceptados, los traficantes hablaban de entregar el material “al cártel de las cuatro letras”.

Los jueces de la Audiencia Nacional Española explicaron que Estados Unidos reclama a Mirchev por delitos que en el Código Penal español equivalen a los de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tráfico de sustancias que causa grave daño a en cantidad de notoria importancia, venta ilegal de armas de guerra y falsificación de certificados.