Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 14

El gabinete de seguridad reportó que el jueves pasado fue el día con menos homicidios dolosos en el país desde diciembre de 2018, al contabilizar 37 casos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) infor-mó que esta cifra fue dada a conocer ayer en reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Pala-cio Nacional.

La cifra es relevante ya que en días pasados se reportó que el pasado agosto se perpetraron 27 asesinatos menos que en septiembre de 2024, y que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido avances significativos en el combate a la delincuencia, donde las detenciones y aseguramientos han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia con un descenso de 32 por ciento en los homicidios dolosos, de acuerdo con la información dada a conocer por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia mañanera del pasado 9 de septiembre, la funcionaria dijo que en esta administración se ha registrado “la disminución de 32 por ciento en promedio diario del homicidio doloso, lo que representa una reducción de 27 menos al día en promedio, en comparación con septiembre de 2024, ya que al inicio de la administración eran 86.9 al día y en agosto de 2025 cerró con 59.2. Además, agosto de 2025 es el agosto más bajo desde 2015”.