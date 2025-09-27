Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 13

Familiares, amigos y compañeros del Comité 68 realizaron una guardia de honor en memoria de Raúl Álvarez Garín en el décimo primer aniversario luctuoso del ac-tivista y luchador social, de quien destacaron su liderazgo en el movimiento estudiantil de 1968.

Gracias a su labor los años siguientes, se logró proceder en tribunales y se formuló una acusa-ción por genocidio contra los responsables de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, destacó David Roura, integrante del Comité.

Específicamente, se llevó a juicio el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien permaneció dos años en prisión domiciliaria por su responsabilidad en las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971 en la calzada México-Tacuba, conocida como Jueves de Corpus.

Echeverría “no murió impune, la justicia mexicana se hizo y nadó de muertito y dejó el expediente abierto, pero a él no lo exoneraron del genocidio del 2 de octubre y del 10 de junio”, indicó.