Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 13

La segunda jornada nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones contó con la participación de poco más de un millón 200 mil jóvenes de todo el país, quienes pintaron 8 mil muros en las 32 entidades, informó el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro. Explicó que se rebasó la convocatoria de la primera jornada, cuando acudieron un millón 85 mil.

A pregunta expresa sobre el asesinato de un joven en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que más allá del apoyo a las autoridades universitarias para atender el suceso, el gobierno tiene algunas acciones dirigidas a los jóvenes como la Línea de la Vida, que ofrece consultas y acompañamiento a quienes tienen problemas.

Sheinbaum aseguró que “estamos trabajando cómo fortalecer la atención sicológica o de apoyo a lasalud mental de los jóvenes, de todas las edades, pero en particular de las y los jóvenes. Y estamos trabajando para el próximo año. Yo lo dije en campaña y lo hice en la capital; teníamos un programa en la ciudad que se llamaba Jóvenes Unen al Barrio, que incorporaba a los jóvenes, sobre todo, aquellos de mayor riesgo de acercarse a un grupo delictivo, a otro tipo de actividades con una pequeña beca. Estamos atendiendo esto para que el próximo año podamos tener un programa de este tipo”.