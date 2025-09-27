En Tijuana, anuncia otro campus de la Universidad Rosario Castellanos
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 13
Tijuana, BC., Al continuar con sus giras por las 32 entidades para difundir su primer Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó desde esta ciudad fronteriza un nuevo mensaje de respaldo a los connacionales que viven en Estados Unidos y enfrentan la incertidumbre de las redadas de las autoridades migratorias estadunidenses.
“Estamos con ellos, los cuidamos, que se acerquen a los consulados. Destinamos recursos para que nuestras paisanas y paisanos siempre tengan el apoyo de su gobierno”, afirmó.
Acompañada de la mandata-ria estatal, la panista María Eugenia Campos, Sheinbaum solicitó a los juarenses informar a sus parientes en el otro lado que en México tienen el respaldo de su gobierno. Condenó el estigma hacia los migrantes de que son malas personas, cuando en realidad son gente muy trabajadora.
“Los mexicanos y las mexicanas que trabajan en Estados Unidos no solamente apoyan a sus familias en México, sino que hacen funcionar la economía de los Estados Unidos, que no sería lo que es si no fuera por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, advirtió.
En este marco, también hizo anuncios del respaldo federal a Chihuahua, en especial para la producción agrícola. Adelantó que se invertirán cerca de mil millones de pesos (mdp) en 2025 para tecnificar los distritos de riego de Delicias y de Valle de Juárez como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.
Por la tarde, la Presidenta llegó a la capital de Baja California para rendir cuentas de su primer año de gobierno; reiteró que el salario mínimo seguirá aumentando en todo el país, y que la premisa “por el bien de todos, primero los pobres” se mantendrá como principio de la Cuarta Transformación.
De entrada, ante la gritería en las gradas que vitoreaban “¡Presidenta!”, “¡Presidenta!” y mostra-ban cartelones pidiéndole una uni-versidad, anunció que el próximoaño abrirá un campus de la Univer-sidad Nacional Rosario Castellanos en esta capital, que se sumará a la que ya funciona en Tijuana.
En una pequeña introducción, antes de iniciar el recuento de los logros, Sheinbaum señaló que las mujeres crecen ante la adversidad y “Marina (del Pilar Ávila Olmeda) ha crecido mucho frente a la adversidad”. Lo anterior, sin precisar si la referencia era a la tormenta política que vivió la gobernadora a raíz del retiro de la visa a su esposo, Carlos Torres, y por añadidura a ella.