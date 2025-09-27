De La Redacción y Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 13

Tijuana, BC., Al continuar con sus giras por las 32 entidades para difundir su primer Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó desde esta ciudad fronteriza un nuevo mensaje de respaldo a los connacionales que viven en Estados Unidos y enfrentan la incertidumbre de las redadas de las autoridades migratorias estadunidenses.

“Estamos con ellos, los cuidamos, que se acerquen a los consulados. Destinamos recursos para que nuestras paisanas y paisanos siempre tengan el apoyo de su gobierno”, afirmó.

Acompañada de la mandata-ria estatal, la panista María Eugenia Campos, Sheinbaum solicitó a los juarenses informar a sus parientes en el otro lado que en México tienen el respaldo de su gobierno. Condenó el estigma hacia los migrantes de que son malas personas, cuando en realidad son gente muy trabajadora.

“Los mexicanos y las mexicanas que trabajan en Estados Unidos no solamente apoyan a sus familias en México, sino que hacen funcionar la economía de los Estados Unidos, que no sería lo que es si no fuera por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, advirtió.

En este marco, también hizo anuncios del respaldo federal a Chihuahua, en especial para la producción agrícola. Adelantó que se invertirán cerca de mil millones de pesos (mdp) en 2025 para tecnificar los distritos de riego de Delicias y de Valle de Juárez como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.