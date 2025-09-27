Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 12

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio el banderazo a la estrategia para alentar el sufragio de los mexicanos residentes en el exterior, al encontrar que este grupo suele tramitar su credencial para votar en consulados, aunque la toma básicamente como mecanismo de identificación, más que como un requisito para ir a las urnas.

Si bien la situación ocurre también entre los ciudadanos que viven en México, los contextos son distintos. Por ejemplo, en la elección de 2024, de un total de 163 millones de credenciales expedidas (162.2 millones en el ámbito nacional y 1.8 millones en el extranjero), sólo 99 millones eran vigentes: 98.4 millones en México y 675 mil 127 en el extranjero.

De la misma forma, la participación ciudadana fue de 60 por ciento, aunque de los connacionales residentes en el extranjero se registraron 184 mil 326 sufragios; la mayoría (122 mil 497) optaron por el voto electrónico y 22 mil 243 acudieron a votar a los consulados, mientras 39 mil 586 personas enviaron su boleta vía postal.

Para esa contienda federal –según estadística oficial– el instituto electoral tenía un registro histórico de 1.6 millones de credenciales para votar entregados a la ciudadanía en el extranjero; la gran mayoría (97.13 por ciento) recibió la mica en Estados Unidos, marcadamente en Los Angeles, Dallas, Chicago, Houston y Nueva York.