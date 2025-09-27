Arturo Sánchez Jiménez

México apremió ayer a la comunidad internacional a avanzar en el desmantelamiento de los arsenales nucleares, al denunciar que las potencias poseedoras, en lugar de reducirlos, los modernizan y muestran cada vez mayor disposición a utilizarlos.

En su intervención, en Nueva York, en la Conferencia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, calificó de “desconcertante” la falta de progreso en la eliminación de ojivas nucleares y advirtió sobre las consecuencias.

“Algunos estados no poseedores de armas nucleares cuestionan la posibilidad de desarrollar las propias o albergar las de otros, en franca contravención de sus obligaciones jurídicas internacionales”, señaló.

Ochoa citó el informe del secretario general de la ONU La seguridad que necesitamos, que revela que en 2023 la inversión en este arsenal alcanzó 100 mil millones de dólares. “¿Cómo se vería el mundo si esta cantidad se hubiese invertido en sufragar las actividades humanitarias en Gaza, Siria, Sudán o Haití?”, preguntó.