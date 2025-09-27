Jared Laureles

Sábado 27 de septiembre de 2025

Al cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para determinar el paradero de los jóvenes, pues, subrayó, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia.

Señaló que la medida cautelar 409/14, emitida por esta instancia el 3 de octubre de 2014, continúa vigente. En dicha resolución, la Comisión solicitó al Estado determinar el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. También requirió prestar atención a los estudiantes sobrevivientes.