Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 8
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cientos de normalistas se manifestaron en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Aguascalientes y Chihuahua.
En Chiapas, maestros integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también marcharon en Tuxtla Gutiérrez y bloquearon la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de las Casas con la capital del estado.
El dirigente de la sección 7, Isael González Vázquez, afirmó que “son 11 años sin saber nada de los normalistas y sin que se haya hecho justicia”.
En Oaxaca, estudiantes de 11 normales del estado caminaron de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en Santa Lucía del Camino hacia el zócalo de la capital, para exigir justicia por la desaparición, delito de lesa humanidad.
En Michoacán, cientos de estudiantes de Tiripetío, Cherán y Arteaga e integrantes de organizaciones sociales marcharon de la salida a Pátzcuaro al palacio de gobierno en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
En Morelos, cientos de alumnos de la Escuela Normal Urbana de Cuautla protestaron por las principales avenidas de Cuernavaca y lamentaron que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no se esclareció el caso.
En Chihuahua, más de 200 alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón del municipio de Saucillo caminaron de la glorieta de Pancho Villa hacia la Plaza de Armas y el palacio municipal, en la capital del estado.
También en Aguascalientes, unas 250 estudiantes de la Escuela Normal Justo Sierra Méndez, de la comunidad de Cañada Honda en la zona rural nororiente de la capital, marcharon desde la carretera federal 45 norte frente al Centro Comercial Altaria hasta la Plaza de la Patria.
Corresponsales Jorge A. Pérez, Rubicela Morelos, Jesús Estrada, Elio Henríquez, Claudio Bolaños y Ernesto Martínez