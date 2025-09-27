De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 8

A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cientos de normalistas se manifestaron en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Aguascalientes y Chihuahua.

En Chiapas, maestros integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también marcharon en Tuxtla Gutiérrez y bloquearon la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de las Casas con la capital del estado.

El dirigente de la sección 7, Isael González Vázquez, afirmó que “son 11 años sin saber nada de los normalistas y sin que se haya hecho justicia”.

En Oaxaca, estudiantes de 11 normales del estado caminaron de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en Santa Lucía del Camino hacia el zócalo de la capital, para exigir justicia por la desaparición, delito de lesa humanidad.

En Michoacán, cientos de estudiantes de Tiripetío, Cherán y Arteaga e integrantes de organizaciones sociales marcharon de la salida a Pátzcuaro al palacio de gobierno en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.