Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7

Naucalpan, Méx., La dirección de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán suspendió actividades académicas este viernes, en atención a las manifestaciones por el asesinato de Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, e informó que el lunes 29 de septiembre se reanudarán.

A la par, estudiantes elaboraron en un pliego de peticiones sobre seguridad, luego de que el jueves tres ex alumnos fueron detenidos por participar en una riña en ese recinto de la UNAM.

El hecho generó temor entre los alumnos que en ese momento se encontraban en el edificio A1 del campus universitario.