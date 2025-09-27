Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7
Naucalpan, Méx., La dirección de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán suspendió actividades académicas este viernes, en atención a las manifestaciones por el asesinato de Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, e informó que el lunes 29 de septiembre se reanudarán.
A la par, estudiantes elaboraron en un pliego de peticiones sobre seguridad, luego de que el jueves tres ex alumnos fueron detenidos por participar en una riña en ese recinto de la UNAM.
El hecho generó temor entre los alumnos que en ese momento se encontraban en el edificio A1 del campus universitario.
Antes de la medianoche del jueves, académicos y personal administrativo dialogaron con al menos 15 alumnos embozados, que exigieron seguridad e información sobre la situación que derivó en la aprehensión de los involucrados en la riña.
Los jóvenes indicaron que entregarían ayer un pliego petitorio a la directora, y en caso de que no lo recibiera iniciarían un paro de actividades que se prolongará hasta el 1º de octubre.