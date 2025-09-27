Fernando Camacho Servín

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que la máxima casa de estudios “no está rebasada” por las situaciones de violencia que han surgido en diversos planteles de la institución en días recientes, y afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad ante estas eventualidades.

Adelantó que se pondrá especial atención a la salud mental de los estudiantes universitarios, para evitar que se enganchen en mensajes violentos que circulan en redes sociales, así como para alejarlos de sentimientos de frustración y soledad.

Entrevistado en la Cámara de Diputados en el marco del foro Primer Modelo Universitario de la UNAM, el rector aseguró que, tras lo ocurrido el lunes en el CCH Sur, donde un alumno asesinó a otro estudiante con un arma blanca e hirió a un trabajador, antes de intentar suicidarse, se revisarán las estra­tegias de reacción de la universidad.

“Estamos revisando nuestros protocolos. Yo diría que ayer (jueves) se vio en la FES Acatlán una participación rápida (de las autoridades para frenar una riña colectiva, donde una persona sacó un arma punzocortante) y así debe ser: que ante la más mínima afectación a la seguridad, se actúe de inmediato”, apuntó el rector.