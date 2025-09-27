Se atenderá la salud mental de los estudiantes
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que la máxima casa de estudios “no está rebasada” por las situaciones de violencia que han surgido en diversos planteles de la institución en días recientes, y afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad ante estas eventualidades.
Adelantó que se pondrá especial atención a la salud mental de los estudiantes universitarios, para evitar que se enganchen en mensajes violentos que circulan en redes sociales, así como para alejarlos de sentimientos de frustración y soledad.
Entrevistado en la Cámara de Diputados en el marco del foro Primer Modelo Universitario de la UNAM, el rector aseguró que, tras lo ocurrido el lunes en el CCH Sur, donde un alumno asesinó a otro estudiante con un arma blanca e hirió a un trabajador, antes de intentar suicidarse, se revisarán las estrategias de reacción de la universidad.
“Estamos revisando nuestros protocolos. Yo diría que ayer (jueves) se vio en la FES Acatlán una participación rápida (de las autoridades para frenar una riña colectiva, donde una persona sacó un arma punzocortante) y así debe ser: que ante la más mínima afectación a la seguridad, se actúe de inmediato”, apuntó el rector.
Al preguntarle si se considera la posibilidad de revisar las pertenencias de los alumnos al ingresar a sus planteles, indicó: “es una medida que en el pasado fue muy controvertida; había grupos que se oponían, pero creo que hoy estamos todos sensibilizados sobre la importancia de que esto se haga así”.
–¿Están rebasadas las autoridades de la UNAM ante lo que pasa con los jóvenes? –se le preguntó.
–Yo creo que no, sobre todo si vemos que hay otros países del mundo con problemas similares. Aquí los estamos enfrentando, y por supuesto, siempre habrá que corregir lo que se tenga que corregir, pero en modo alguno podría yo decir que estamos rebasados, sobre todo si vemos cuántos miles de estudiantes tenemos en las aulas.
Durante su participación en el foro, Lomelí deploró que en lo ocurrido en CCH Sur desafortunadamente se perdió la vida de Jesús Israel Hernández, y aseguró que la máxima casa de estudios buscará atender las necesidades de sus alumnos, “para evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo”.