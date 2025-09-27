Arturo Sánchez Jiménez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró ayer que México utilizará todas las vías diplomáticas disponibles para pedir investigaciones exhaustivas sobre la muerte de dos mexicanos recientemente ocurridas en custodia y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, informó en la red social X que conversó “vía telefónica con la familia del connacional a quien lamentablemente le quitaron la vida el pasado 12 de septiembre en Chicago, Illinois, al ser detenido. Más tarde, hablé con la madre del mexicano que falleció bajo custodia en un centro de detención de Adelanto, California. Transmití condolencias por sus irreparables pérdidas y reiteré que cuentan con el apoyo de México en este momento”.