Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 6

Chihuahua, Chih., Un grupo de unas 30 personas protestaron la mañana de ayer en el exterior de la estancia migratoria del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez –donde murieron 40 extranjeros y resultaron lesionados otros 27 durante un incendio la noche del 27 de marzo de 2023– en repudio a la disculpa pública que ofreció Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Evelyn Rodríguez, integrante de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), cuestionó que el acto se realizara en la Ciudad de México y no ante la comunidad migrante de Ciudad Juárez. “Esta disculpa no representa arrepentimiento ni reparación real”, recalcó.

Señaló que Garduño Yáñez no está actuando de buena voluntad ni con arrepentimiento: “Lo hace en cumplimiento de condiciones impuestas por el juez penal federal Víctor Manlio Hernández Calderón, para otorgar suspensión provisional y librarse de la acusación que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”.

Reprochó que el ex funcionario haya llevado su proceso penal en libertad, “con presupuesto del erario, bajo graves condiciones de beneficios procesales y el uso a su favor de las instituciones”.