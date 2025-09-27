▲ En el Museo de la Ciudad de México, Francisco Garduño, ex titular del INM, reconoció que los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023 en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, “son inaceptables”. Foto María Luisa Severiano

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 6

Francisco Garduño Yáñez, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ofreció ayer una disculpa pública a las familias de las 40 personas que fallecieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023.

Dos años y seis meses después y una vez que concluyó su gestión, Garduño Yáñez admitió que aquella fue una tragedia “inaceptable” y que no hay forma de mitigar el dolor y reparar el daño.

“A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familias que vieron cambiar su vida para siempre”, declaró con un semblante sombrío y después de leer los nombres de los migrantes fallecidos y de 27 personas sobrevivientes.

El ex comisionado inició su discurso profesando “profundo respeto” a las víctimas y familiares que se trasladaron desde Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela, entre otros países. Durante su discurso, mantuvo la mayor parte del tiempo la mirada fija en sus notas.

Frente a ellos, y obligado por un fallo judicial a ofrecer la disculpa, el ex comisionado reconoció que el incendio en la estación migratoria de la ciudad fronteriza ocasionó “consecuencias permanentes que han quedado en su vida”, de manera concreta, la afectación de su salud física, mental, cognitiva y emocional.

“Me disculpo y reconozco que estos hechos son inaceptables y reprocho lo sucedido, toda vez que ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida. No hay palabras que puedan resarcir y devolver las condiciones que tenían antes del 27 de marzo de 2023”, aseveró sobre un templete en cuyo piso fueron colocadas, iluminadas con velas, las fotografías de los 40 extranjeros que perdieron la vida.