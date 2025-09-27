Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 5

El próximo martes, la Cámara de Diputados y el Senado declararán la constitucionalidad de la reforma a la Carta Magna en materia de extorsión, ya que hasta anoche 21 congresos locales la aprobaron y remitieron la documentación a ambas cámaras del Congreso.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Oscar Cantón, comentó que es importante que ya haya concluido el proceso en las legislaturas locales, porque a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para crear la nueva Ley contra la extorsión, a fin de abatir ese delito.