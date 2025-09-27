Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 5
Ante los reportes periodísticos de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, recibió 78 millones de pesos de empresas que obtuvieron recursos públicos cuando él gobernó Tabasco y que no reportó en su declaración patrimonial, según documentos del Servicio de Administración Tributaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió muy brevemente al ser cuestionada en su conferencia sobre el caso: “Pues sí, que aclare, que aclare el senador”.
No añadió más en torno a esta transferencia no reportada. Sin embargo, a pregunta expresa sobre la presunta inconformidad de un grupo de senadores de Morena con su coordinador, la mandataria atajó inmediatamente con una frase: “Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco a un senador que tenga quejas”.
–¿Nadie se ha presentado?
–No, ninguno, no, añadió.