Están declarados ante el SAT, asegura
Son parte de su actividad empresarial y de una herencia paterna, señala
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 5
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reconoció que entre 2023 y 2024 obtuvo ingresos de más de 78 millones de pesos, los que, sostuvo, son parte de su actividad empresarial legal y de una herencia paterna que recuperó en Estados Unidos.
Esos ingresos “están debidamente declarados y registrados ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y en mis declaraciones patrimoniales. Lo impreciso y doloso es afirmar que los oculté o que sólo reporté 622 mil pesos. Eso es falso”.
En conferencia a la que convocó temprano, y en la que enfrentó duros cuestionamientos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dejó claro que no renunciará a los cargos legislativos que ostenta.
“Fui designado por seis años y cuento con el respaldo de la bancada. No hay petición de licencia, al contrario, hay solidaridad y unidad”, advirtió y comentó que no se siente mal por haber nombrado secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, ya que tenía experiencia y le dio resultados.
“Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él. Pero, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Bermúdez. Dio resultados”.
López Hernández desmintió haber recibido transferencias millonarias de dos empresas –a las que supuestamente otorgó contratos en su gestión como gobernador de Tabasco– como donativos a su campaña de 2024 por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.
“Yo no recibí transferencias, me pagaron por servicios profesionales personas físicas o morales”, dijo e insistió en que no ha incurrido en conflicto de intereses.
Calificó las cifras que se difundieron el jueves por la noche en un noticiero como “una andanada de falsedades e inexactitudes”. Leyó documentos fiscales y expuso que en 2023 tuvo ingresos gravables por 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 fueron 56 millones, principalmente derivados de la prestación de servicios profesionales, arrendamientos, venta de ganado y rendimientos financieros, por los que pagó los impuestos respectivos.
Asimismo, explicó que parte de esos ingresos corresponden a una herencia recibida en Estados Unidos tras un largo litigio por bienes de su padre, quien guardó sus ahorros en cuentas bancarias en Texas, además de terrenos, renta de inmuebles, venta de ganado vacuno, entre otros. Ello suma 78 millones de pesos, que declaró al SAT.
No detalló el monto de la herencia, sólo explicó que fue un largo litigio, y sus hermanos y él tienen otro juicio, éste por el legado materno, que incluye también cuentas en bancos y un departamento en Houston.
Sus ingresos mes con mes este año son “como de 5 o 6 millones de pesos”, recalcó.
La conferencia fue subiendo de tono. Una reportera le preguntó si es un “desahuciado político”, y el coordinador morenista le reviró con la frase de la obra Don Juan Tenorio: “El muerto que voz matáis goza de cabal salud”, y acusó a algunos comunicadores de mentir en torno a las cifras de sus ingresos.
El senador dijo que sabe quién está detrás de la “campaña de desprestigio en su contra”, pero no quiso precisar quién o quienes. Sólo rechazó que se trate de “fuego amigo” y aseguró que “se van a quedar con las ganas quienes construyen escenarios de rompimiento, de diferencias” en la 4T.