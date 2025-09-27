▲ El coordinador de la bancada de Morena en el Senado dijo no arrepentirse del cargo que dio a Hernán Bermúdez Requena cuando gobernó en Tabasco. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 5

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reconoció que entre 2023 y 2024 obtuvo ingresos de más de 78 millones de pesos, los que, sostuvo, son parte de su actividad empresarial legal y de una herencia paterna que recuperó en Estados Unidos.

Esos ingresos “están debidamente declarados y registrados ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y en mis declaraciones patrimoniales. Lo impreciso y doloso es afirmar que los oculté o que sólo reporté 622 mil pesos. Eso es falso”.

En conferencia a la que convocó temprano, y en la que enfrentó duros cuestionamientos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dejó claro que no renunciará a los cargos legislativos que ostenta.

“Fui designado por seis años y cuento con el respaldo de la bancada. No hay petición de licencia, al contrario, hay solidaridad y unidad”, advirtió y comentó que no se siente mal por haber nombrado secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, ya que tenía experiencia y le dio resultados.

“Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él. Pero, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Bermúdez. Dio resultados”.

López Hernández desmintió haber recibido transferencias millonarias de dos empresas –a las que supuestamente otorgó contratos en su gestión como gobernador de Tabasco– como donativos a su campaña de 2024 por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

“Yo no recibí transferencias, me pagaron por servicios profesionales personas físicas o morales”, dijo e insistió en que no ha incurrido en conflicto de intereses.