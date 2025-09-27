Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 4

No habrá negociación en lo oscurito con Grupo Salinas por los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “El pago de impuestos es un asunto de ley y el artículo 28 Constitucional prohíbe la condonación y la exención de impuestos”, refrendó.

“Negociaciones fuera de ley, nunca… La puerta del SAT (Servicio de Administración Tributaria) está abierta en el marco de la ley”, pero –aclaró– “la Presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones”.

Sin mencionarlo por su nombre, dijo que “si desea pagar”, el empresario puede acceder a los beneficios que establece el Código Fiscal: descuentos de recargos y multas hasta por 25 por ciento.

La mandataria precisó que éste “no es un asunto político; más allá de cualquier diferencia política, es un asunto de cumplimiento de la ley”, de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, como juró –puntualizó– al rendir protesta como Presidenta de la República en el Congreso de la Unión.

“Es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos, el deudor debe pagar, aunque tiene derecho a sus reclamos, dentro de la ley.”

Ya no es que “nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento”.

Manifestó que los nueve asuntos de adeudos fiscales de Grupo Salinas que está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son “de subjetividad”, ni que alguien construyó indebidamente, son casos –añadió– que ya pasaron primera, segunda y tercera instancia del viejo régimen del Poder Judicial.

“Ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, previas con el SAT, de a cuánto realmente ascienden éstos y otros adeudos que tiene.”

Se trata, agregó, de juicios que vienen desde 2008, “de la época de (Felipe) Calderón –y citó también de Enrique Peña Nieto–, que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos”.

Apuntó: “el diálogo siempre está abierto y tiene que ser respetuoso, pero no puede ser una negociación de qué te quito… ¿Quiere pagar? Adelante, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, pública y abiertamente”, pero es inconstitucional, insistió, descontar impuestos.

La mandataria resaltó que “todos debemos buscar ser personas respetadas por la sociedad. ¿Qué te llevas cuando te vas de este mundo? ¿Dinero, beneficios fiscales? Te llevas tu reputación, tu historia de vida, tu fama pública”.

Y hay empresarios en México “ejemplares, que pagan sus impuestos, que no están en otra cosa. Y no digo que no deban participar en política, todos tienen derecho”.

La Presidenta también señaló que “no hemos calumniado a nadie”, a pesar de las ofensas que ha recibido tanto ella como “muchos de los servidores públicos… Ni siquiera hemos dicho ‘a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho’. Y usa una televisión pública…”

Sheinbaum Pardo aseveró que “no hay un ambiente antiempresarial; en general, los empresarios están muy contentos. Muchos de ellos incluso reconocen que ‘por el bien de todos, primero los pobres’ es un modelo económico que es muy bueno para el país”.