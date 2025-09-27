V

íctima de su propia prepotencia y megalomanía, arrinconado por el Servicio de Administración Tributaria, agarrado con las manos en la masa por la justicia gringa y perseguido por inversionistas estadunidenses, Ricardo Salinas Pliego de todas pierde todas, y de agredir despóticamente a las instituciones del Estado mexicano y amenazarlas con “demandas en Estados Unidos”, pasó, cínico, a proponer “una mesa de diálogo responsable, de negociación abierta, seria y transparente entre “mi equipo” y el del gobierno nacional, “donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum no tardó en llegar: no se trata de una “negociación en lo oscurito; esos tiempos ya quedaron en el pasado; no es asunto de sentarnos a negociar qué sí y qué no; mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso, en particular. Entonces, él (Salinas Pliego), o este grupo, tiene derecho a lo que cualquier deudor en caso de que pague. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nunca cerraremos la puerta a nadie; pero negociación de la ley, nunca; esto no es autoritarismo, es la ley; no puede ser una negociación de ‘qué te quito’, porque esto ya se trabajó muchísimo, no es de ahora; vienen algunos (adeudos fiscales) desde 2008, o sea, estamos hablando de la época de Calderón, incluso, algunos de la época de Peña Nieto, ni siquiera son de 2018 para acá los nueve casos; ¿quiere pagar? Adelante: ahí está el SAT”.

La mandataria convocó a la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, para que detallara el historial de impuestos no pagados por Salinas Pliego y su grupo empresarial. Por ejemplo, “nueve créditos (fiscales) que están muy pronto, muy pronto, para resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser exigibles, y justamente están concentrados en cuatro de estas empresas, de muchas, que forman este gran consorcio”.

Y la procuradora entró al detalle, sin mencionar nombres: “una de esas empresas adeuda por los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012; 17 años sin pagar impuestos. En la empresa número 2 traemos también un ejercicio fiscal de consolidación desde 2009 –hace 16 años–, más el ejercicio de la desconsolidación. Una multa por pérdida indebida en la empresa 3; y en la empresa número 4 también deducciones indebidas. Todo en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo”. Y en los nueve asuntos que suman estas empresas “ya se acumularon 48 mil 382 mil millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando; si no se paga, se actualiza y entonces crece. Y estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte”.