Demanda reforma en la ONU para que ya no admita genocidas

L

as normas de algunos organismos regularmente se fincan en la igualdad de sus miembros, lo que hace posible que en la Organización de Naciones Unidas (ONU) todos los integrantes participen en las asambleas generales. Esto permitió que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha provocado la muerte de más 65 mil personas, en su mayoría mujeres y niños, pueda ocupar el mismo sitio que los otros 142 representantes que votaron por la paz para Palestina.

Sin embargo, la normatividad también tiene sus reglas. Es cierto que la ONU cuenta con una corte jurídica, la Corte Penal Internacional (CPI), que si bien es externa al organismo internacional, tiene vínculos directos porque fue aceptada por 125 naciones que ratificaron el Estatuto de Roma.

La CPI ha sentenciado a Netanyahu como un genocida, con todas las vigencias del derecho internacional. Por lo tanto, un genocida fue quien participó en la Asamblea General, amparado en ese derecho cuando no debió de haber sido admitido.

Lo anterior ratifica las palabras de nuestro canciller, Juan Ramón de la Fuente, expresadas en la reunión del G-20, al reiterar en representación de México la necesidad de una profunda reforma a la estructura de la ONU.

Tere Gil

Trump no conoce el peso de la dignidad

Que el gobierno de Donald Trump le haya revocado la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sólo significa que Estados Unidos desconoce el peso de la dignidad y de los principios de justicia que caracterizan a nuestra nación.

¡Qué viva Colombia! ¡Muchos vivas para Petro! Y que nuestro país libre y digno se siga fortaleciendo.

Dra. Rubelia Alzate Montoya, profesora colombiana investigadora de la UAM-Xochimilco

Fiscalía capitalina debe poner fin a impunidad de constructoras

La nota de Nayellí Ramírez y Kevin Ruíz, en la que informan sobre la impunidad con la que actúan las constructoras de la Ciudad de México al violar sellos impuestos por autoridades administrativas, refleja una incesante e inadmisible burla hacia la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Hacemos un llamado urgente a que su titular aplique la ley, pues son delitos flagrantes que implican la detención inmediata del infractor y su consecuente enjuiciamiento.

No es jurídica ni socialmente sano que de 1680 carpetas de investigación, como lo citan los reporteros, se judicialicen sólo 225. La Fiscalía debe parar ya el escarnio, la burla sangrienta y el jugueteo de las constructoras.

José Lavanderos

Denuncia maltrato a docentes de la UNAM

Pese a su gran prestigio mundial, la UNAM oculta en sus facultades diversas formas de explotación laboral y violaciones a los derechos humanos que principalmente practica una casta de directivos y sus aparatos de administración académicos y administrativos.

Uno de los casos más aberrantes fue el que padeció la profesora Eréndira García Aguilar, quien a sus 84 años de edad y con más de 49 años, 11 meses, y 15 días de antigüedad fue despedida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) el 31 de julio de 2024. Con ello, las autoridades le impidieron que se jubilara, además de que recibiera una medalla y un diploma al mérito por 50 años de servicio, un centenario de oro, cuatro meses de salario.

El hecho, de tan humillante, provocó que el consejo técnico de la FCPyS reconsiderara su despido, por lo que el pasado el 18 de junio del presente año acordaron recontratarla para que pudiera recibir sus prestaciones y reconocimientos académicos, además de jubilarse.