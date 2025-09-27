Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 24

La Habana., El gobierno cubano hace ingentes esfuerzos por eliminar los constantes apagones que desde hace meses impactan sobre la economía y la vida cotidiana en la isla caribeña, indicaron funcionarios gubernamentales de alto rango.

El presidente Miguel Díaz-Canel recorre desde hace varios días las principales centrales eléctricas del país, en un esfuerzo por impulsar la recuperación de la red nacional, golpeada por la falta de combustible para la generación y la obsolescencia técnica, ocasionados por la imposibilidad de adquirir divisas, un daño que el gobierno achaca al férreo bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace más de seis décadas.

Díaz-Canel ha visitado cinco de las ocho termoeléctricas que tiene el país, en las que ha defendido la estrategia gubernamental que se basa en la recuperación de las capacidades de generación y la construcción de parques solares fotovoltaicos.