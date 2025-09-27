▲ Efectivos que resguardaban oficinas de migración lanzaron gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta con polvos químicos irritantes a un grupo de personas que repudiaba las redadas en Chicago. Foto Xinhua

Broadview, Illinois., Agentes federales dispararon ayer proyectiles de pimienta y gas lacrimógeno a un grupo de personas que se manifestaron cerca del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en Chicago.

Los elementos de seguridad dispararon productos químicos contra un grupo de más de 100 personazs después de que algunos de ellos intentaron bloquear el paso de un automóvil que se dirigía hacia el edificio de los agentes de inmigración.

Los manifestantes cayeron al suelo y corrieron mientras los efectivos disparaban repetidamente para dispersar a la mayoría. Las personas que protestaban se ayudaron unos a otros a levantarse del suelo y se echaron agua en los ojos al salir del estacionamiento de la instalación.

El conflicto, que duró varias horas, es el enfrentamiento más reciente entre las autoridades federales y manifestantes en el edificio del ICE de Broadview, a unos 19 kilómetros al oeste de Chicago, en medio de la intensificación de la ofensiva antimigrante del presidente Donald Trump.

Asimismo, una inmigrante ecuatoriana fue lanzada al piso con violencia por un agente federal el jueves, mientras asistía con su familia a una cita con una jueza en la corte de inmigración de Manhattan, Nueva York.

El altercado, captado en videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, ocurrió después de que el esposo de la mujer fuera arrestado en ese tribunal.

Las imágenes mostraron a la mujer acercándose al agente tras el arresto de su esposo, suplicándole en español y, en un momento dado, reclamándole que a él no le importaba nada, antes de que el elemento la empujara contra una pared y luego al suelo en un pasillo abarrotado.