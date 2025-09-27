Mundo
Ver día anteriorSábado 27 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/27. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Falleció Pantera Negra en Cuba/
A nterior
S iguiente
 
Falleció Pantera Negra en Cuba
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23

Assata Shakur, activista por la liberación de los negros que recibió asilo político en Cuba tras su fuga en 1979 de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía cadena perpetua por matar a un policía, falleció a los 78 años el jueves, en La Habana, por padecimientos de salud, informaron su hija y el gobierno cubano. Shakur fue integrante del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negra, y se encontraba en la lista de la “terroristas más buscados” de la FBI.

A nterior
S iguiente