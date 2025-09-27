Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23

Assata Shakur, activista por la liberación de los negros que recibió asilo político en Cuba tras su fuga en 1979 de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía cadena perpetua por matar a un policía, falleció a los 78 años el jueves, en La Habana, por padecimientos de salud, informaron su hija y el gobierno cubano. Shakur fue integrante del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negra, y se encontraba en la lista de la “terroristas más buscados” de la FBI.